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Häuser mit Terrasse in Sredets, Bulgarien

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bungalows
3
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Haus 3 zimmer in Sredets, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Sredets, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Etagenzahl 1
🏡 Landhaus: separates Haus mit 2 Schlafzimmern im Dorf Debelt (gemeinsame Mitte)Wir bieten z…
$179,986
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Immobilienangaben in Sredets, Bulgarien

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