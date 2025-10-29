Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Garage in Sredets, Bulgarien

3 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Drachevo, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Drachevo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten ein möbliertes einstöckiges Haus mit Garten im Dorf Drachevo, Burgas. Das Haus…
$128,807
Haus 8 zimmer in Prohod, Bulgarien
Haus 8 zimmer
Prohod, Bulgarien
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein möbliertes zweistöckiges Haus mit Garten und Garage im Dorf Prohod an. Das…
$90,914
Haus 3 zimmer in Drachevo, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Drachevo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Single-Storied House with Large Garden | Village of Drachevo, Burgas Region IBG Real Estates…
$129,498
