Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Sozopol
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Sozopol, Bulgarien

Chernomorets
5
1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in Sosopol, Bulgarien
Haus 6 zimmer
Sosopol, Bulgarien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes zweistöckiges Reihenhaus mit Meerblick in Budzhaka, So…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Sozopol, Bulgarien

mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen