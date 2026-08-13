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Wohnimmobilien in Oblast Sliwen, Bulgarien

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Haus 5 zimmer in Sliwen, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sliwen, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 922 m²
Stockwerk 4/4
#23720287Luxusvilla in Sliven Luxus 4-stöckiges Herrenhaus in Peach Valley, Sliven.Kosten: 9…
$824,860
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