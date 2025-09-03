Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Haus mit Garten kaufen in Oblast Russe, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Byala, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Byala, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes zweistöckiges Haus in Byala, Region Varna. Das Haus…
$214,074
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Immobilienangaben in Oblast Russe, Bulgarien

