Häuser am Meer in Pomorie, Bulgarien

Kableshkovo
12
Aheloy
6
1 immobilienobjekt total found
Haus 12 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Haus 12 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 12
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 4
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes vierstöckiges Haus mit Meerblick in Aheloy an. Das …
$174,000
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
Immobilienangaben in Pomorie, Bulgarien

