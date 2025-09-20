Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Pomorie
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Pomorie, Bulgarien

Kableshkovo
11
Aheloy
5
2 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Aleksandrovo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Aleksandrovo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 265 m²
Etagenzahl 1
🏡 Einzelhaus zum Verkauf | nur 12 km bis Sunny Beach IBG Real Estates präsentiert Ihnen ein …
$294,661
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
IBG REAL ESTATES LTD
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Български
Haus 4 zimmer in Medovo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Medovo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
Wir bieten ein geräumiges, stilvoll eingerichtetes dreistöckiges Haus mit Garten und Garage …
$385,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Pomorie, Bulgarien

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen