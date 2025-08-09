Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Studio-Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Nesebar, Bulgarien

Sweti Wlas
3
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 5/5
Wir bieten eine geräumige, möblierte Einzimmerwohnung mit direktem Meerblick im Komplex „Imp…
$72,371
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
Immobilienangaben in Nesebar, Bulgarien

