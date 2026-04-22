Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Kawarna
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Kawarna, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Villa in Bojurets, Bulgarien
Villa
Bojurets, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine einzigartige, neu errichtete Villa nach höchsten E…
$708,425
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kawarna, Bulgarien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen