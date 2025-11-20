Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Kawarna
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Kawarna, Bulgarien

1 Zimmer
4
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Topola, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Topola, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 134 m²
Stockwerk 2/7
Wir bieten eine geräumige, möblierte Drei-Zimmer-Wohnung mit PANORAMA-MEERBLICK im Kaliakria…
$127,405
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
Immobilienangaben in Kawarna, Bulgarien

