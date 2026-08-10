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Häuser in Elhovo, Bulgarien

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2 immobilienobjekte total found
Haus 2 Schlafzimmer in Elchowo, Bulgarien
Haus 2 Schlafzimmer
Elchowo, Bulgarien
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf ein zweistöckiges Massivhaus mit einem großen Hof von 6000 m…
$36,541
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Nils Ott Real Estates
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Haus 3 Schlafzimmer in Granitovo, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Granitovo, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Objektbeschreibung: 🏡 Einfamilienhaus in Granitovo, Oblast Yambol - Südost-Bulgarien. Vide…
$114,727
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