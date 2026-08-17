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Wohnimmobilien in Dolni Chiflik, Bulgarien

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wohnungen
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10 immobilienobjekte total found
Wohnung in Novo Oriahovo, Bulgarien
Wohnung
Novo Oriahovo, Bulgarien
Fläche 14 121 m²
Entwicklungsplan Nur 80 Meter vom Strand | Shkorpilovtsi (Long Beach Resort) IBG Real Estate…
$961,028
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IBG REAL ESTATES LTD
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Wohnung 2 zimmer in Schkorpilowzi, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Schkorpilowzi, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 3/4
🌲 Eco-Leisure and Exclusive: Wohnung im HUNTER'S BEACH, ShkorpilovtsyWir bieten Ihnen eine e…
$97,691
MwSt.
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Immobilienagentur
Bulgarian Expert
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Wohnung 2 zimmer in Schkorpilowzi, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Schkorpilowzi, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 3/5
Wir bieten eine geräumige, stilvoll eingerichtete Zweizimmerwohnung im Komplex „Eco Park Hun…
$83,000
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung in Schkorpilowzi, Bulgarien
Wohnung
Schkorpilowzi, Bulgarien
Fläche 39 m²
Der Komplex „Long Beach“ besteht aus 9 Gebäuden mit 168 Wohnungen. Es gibt einen Parkplatz f…
$61,668
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Wohnung in Yunets, Bulgarien
Wohnung
Yunets, Bulgarien
Neu erbautes modernes Haus 40 km von der Stadt Varna entfernt.Vorteile- Ein ruhiger und frie…
$383,666
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Wohnung in Schkorpilowzi, Bulgarien
Wohnung
Schkorpilowzi, Bulgarien
Fläche 38 m²
Ein neuer Wohnkomplex im Dorf Shkorpilovtsi, 40 km südlich der Stadt Varna.Vorteile- der Kom…
$49,225
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TekceTekce
Wohnung in Schkorpilowzi, Bulgarien
Wohnung
Schkorpilowzi, Bulgarien
Fläche 4 700 m²
Ein Grundstück von 4.700 qm im Dorf Shkorpilovtsi, in der Nähe des Meeres.Es befindet sich a…
$287,649
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Wohnung in Schkorpilowzi, Bulgarien
Wohnung
Schkorpilowzi, Bulgarien
Wir präsentieren Ihnen einen Standort mit einem Projekt für ein Wohngebäude am Meer im Schwa…
$612,018
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Wohnung in Schkorpilowzi, Bulgarien
Wohnung
Schkorpilowzi, Bulgarien
Ausgestattete Erholungszentrum-Camping in unmittelbarer Nähe zur Meerküste, Resort Dorf Shko…
$423,509
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Wohnung in Schkorpilowzi, Bulgarien
Wohnung
Schkorpilowzi, Bulgarien
Fläche 9 860 m²
Ein Grundstück mit einer Fläche von 6.000 qm, mit einem Projekt für einen Resort Apartment C…
$2,45M
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Immobilienangaben in Dolni Chiflik, Bulgarien

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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