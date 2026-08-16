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Sofia
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Geschäft 60 m² in Sofia, Bulgarien
Geschäft 60 m²
Sofia, Bulgarien
Fläche 60 m²
Die Square Agency freut sich, Ihnen ein wunderbares Geschäft in Rozadnika Viertel auf Al anb…
$87,127
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Geschäft 52 m² in Sofia, Bulgarien
Geschäft 52 m²
Sofia, Bulgarien
Fläche 52 m²
$29,205
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Geschäft 123 m² in Sofia, Bulgarien
Geschäft 123 m²
Sofia, Bulgarien
Fläche 123 m²
$126,908
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Geschäft 191 m² in Sofia, Bulgarien
Geschäft 191 m²
Sofia, Bulgarien
Fläche 191 m²
$165,281
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Geschäft 60 m² in Sofia, Bulgarien
Geschäft 60 m²
Sofia, Bulgarien
Fläche 60 m²
$70,309
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Geschäft 700 m² in Sofia, Bulgarien
Geschäft 700 m²
Sofia, Bulgarien
Fläche 700 m²
$789,628
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