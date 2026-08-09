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Häuser in Byala, Bulgarien

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4 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Byala, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Byala, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Auf der Suche nach einem erschwinglichen Anwesen mit großem Potenzial? Dieses zweistöckige H…
$15,624
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Haus 7 zimmer in Byala, Bulgarien
Haus 7 zimmer
Byala, Bulgarien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein geräumiges, unmöbliertes zweistöckiges Haus mit Garten in Byala, Region Warna…
$250,769
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Haus 4 zimmer in Byala, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Byala, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes zweistöckiges Haus in Byala, Region Varna. Das Haus…
$214,074
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Haus 3 zimmer in Byala, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Byala, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes Einfamilienhaus mit Garten in Byala, Region Varna. …
$196,487
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Immobilienangaben in Byala, Bulgarien

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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