Haus mit Garten kaufen in Byala, Bulgarien

Haus 4 zimmer in Byala, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Byala, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 235 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes zweistöckiges Haus in Byala, Region Varna. Das Haus…
$345,990
Haus 3 zimmer in Byala, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Byala, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes Einfamilienhaus mit Garten in Byala, Region Varna. …
$196,487
Haus 4 zimmer in Byala, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Byala, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes zweistöckiges Haus in Byala, Region Varna. Das Haus…
$214,074
