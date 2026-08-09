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Wohnungen in Byala, Bulgarien

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1 Zimmer
13
2 Zimmer
8
52 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Byala, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Byala, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Objektbeschreibung: Helle 2-Zimmer-Wohnung mit einer Wohnfläche von **62,17 m²** im **4. Obe…
$88,549
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Byala, Bulgarien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Byala, Bulgarien
Schlafräume 2
Fläche 140 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine komplett möblierte Zweizimmerwohnung in erster Rei…
$142,737
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Wohnung 3 zimmer in Byala, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Byala, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 97 m²
Stockwerk 3/4
Byala Sun Residence 8 ist eine neue Wohnanlage 200 m vom Strand und 800 m vom Zentrum von By…
$144,663
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Byala, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Byala, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 3/4
ID 34205688Kosten: 123,916 Euro. Fläche: 95,32 m2 Boden: 3/4 Zahlungsschema: Kaution von 5…
$143,035
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Wohnung in Byala, Bulgarien
Wohnung
Byala, Bulgarien
Möblierte Wohnung mit 1 Schlafzimmer + eine große Veranda mit Meerblick, Byala.VorteileByala…
$105,567
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Wohnung 2 zimmer in Byala, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Byala, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 3/5
ID 34200522Preis: 120,326 EuroMenschliche Siedlung: ÜberblickZimmer: 2Gesamtfläche: 77.63 Qu…
$138,891
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Wohnung in Byala, Bulgarien
Wohnung
Byala, Bulgarien
Familienhotel zur Entspannung in der umweltfreundlichen Ortschaft Byala.Leistungen- Tolle La…
$3,20M
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Wohnung in Byala, Bulgarien
Wohnung
Byala, Bulgarien
Fläche 40 m²
Objektbeschreibung: Luxuriöses Studio mit Meerblick in exklusiver Anlage in erster Strandrei…
$76,507
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Byala, Bulgarien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Byala, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Objektbeschreibung: Großzügiges Apartment mit **2 Schlafzimmern**, **2 Badezimmern** und ein…
$145,020
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Byala, Bulgarien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Byala, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Objektbeschreibung: Geräumige und stilvoll eingerichtete 3-Zimmer-Wohnung im Wohnkomplex Kiw…
$147,559
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Wohnung 2 zimmer in Byala, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Byala, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/5
ID 34200520Preis: 110.000 EuroMenschliche Siedlung: ÜberblickZimmer: 2Gesamtfläche: 56.85 Qu…
$126,972
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Wohnung in Byala, Bulgarien
Wohnung
Byala, Bulgarien
Wohnanlage in einer ruhigen, grünen und ruhigen Stadt Byala, 650 m vom Meer entfernt.Vorteil…
$40,692
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Wohnung 2 zimmer in Byala, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Byala, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 3/5
Wir bieten eine geräumige, unmöblierte Zwei-Zimmer-Wohnung mit teilweisem Meerblick im Kompl…
$90,213
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Wohnung 2 zimmer in Byala, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Byala, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 4/4
#33954968Angeboten für Verkauf Wohnung mit 1 Schlafzimmer in der Anlage "Templum" in Byala P…
$78,492
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Wohnung in Byala, Bulgarien
Wohnung
Byala, Bulgarien
Fläche 46 m²
Wohnanlage mit Schwimmbad und Parkplatz in der Ortschaft Byala, 500 m vom Strand entfernt.Le…
$46,260
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Wohnung in Byala, Bulgarien
Wohnung
Byala, Bulgarien
Ferienwohnung mit 2 Schlafzimmern in der gemütlichen Ortschaft Byala, 55 km von VarnaStandor…
$153,466
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Studio in Gospodinovo, Bulgarien
Studio
Gospodinovo, Bulgarien
$45,250
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Wohnung 2 zimmer in Byala, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Byala, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 88 m²
Stockwerk 2/4
Wohnung mit 1 Schlafzimmer, 2 Badezimmer 2 Terrassen oder zwei separate Studios mit teilweis…
$89,850
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Wohnung in Byala, Bulgarien
Wohnung
Byala, Bulgarien
Fläche 33 m²
Byala Sun Residence 8, town of Byala Byala Sun Residentie 8 , in Byala Pluspunten   Byal…
$58,740
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Wohnung 2 zimmer in Byala, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Byala, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 3/4
ID 33705638 Boutique Gebäude in Byala, Bulgarien. 1 Schlafzimmer Wohnung in einem neuen Gebä…
$120,451
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Byala, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Byala, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Objektbeschreibung: 2-Zimmer-Wohnung in 1. Meereslinie im Komplex "Silver Beach" - Byala, Bu…
$88,068
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Wohnung 2 zimmer in Byala, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Byala, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 3/2
Wohnung mit 1 Schlafzimmer in Byala Sun Residence 8 - gemütliche Unterkunft am Meer mit eine…
$90,739
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Byala, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Byala, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Objektbeschreibung: Geräumiges Apartment mit einer Wohnfläche von **75 m²** in der renommier…
$101,756
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Wohnung 2 zimmer in Byala, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Byala, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 2/4
Wir bieten eine ausgezeichnete möblierte Zweizimmerwohnung mit teilweisem Meerblick im „Pine…
$73,577
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Wohnung in Byala, Bulgarien
Wohnung
Byala, Bulgarien
Fläche 42 m²
Stockwerk 3/5
ID 34200516Preis: 82,822 EuroMenschliche Siedlung: ÜberblickZimmer: 1Gesamtfläche: 41,66 m2B…
$95,600
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Wohnung 3 zimmer in Byala, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Byala, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 3/5
ID 32406004Preis: 186,225 EuroLokalität: ObzorZimmer: 3Gesamtfläche: 95,50 m2.Boden: 3/5Supp…
$214,957
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Wohnung 3 zimmer in Byala, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Byala, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 4/4
ID 33705754 Boutique Gebäude in Byala, Bulgarien. Ein 2-Zimmer-Wohnung in einem neuen Gebäud…
$157,270
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Wohnung in Byala, Bulgarien
Wohnung
Byala, Bulgarien
Fläche 45 m²
Stockwerk 3/5
ID 34096882Preis: 79,030 EuroMenschliche Siedlung: ÜberblickZimmer: 1Gesamtfläche: 45.16 Qua…
$91,223
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Wohnung in Byala, Bulgarien
Wohnung
Byala, Bulgarien
Fläche 155 m²
Byala Sun Residence 7 Byala Sun Residence befindet an der sandigen bulgarischen Schwarzmeer…
$150,522
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Wohnung 2 zimmer in Byala, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Byala, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 2/4
ID 33705078 Boutique Gebäude in Byala, Bulgarien. 1 Schlafzimmer Wohnung in einem neuen Gebä…
$116,408
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Immobilienangaben in Byala, Bulgarien

mit Garten
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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