  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Byala
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Byala, Bulgarien

1 Zimmer
15
2 Zimmer
5
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Byala, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Byala, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 3/5
Wir bieten eine geräumige, unmöblierte Zwei-Zimmer-Wohnung mit teilweisem Meerblick im Kompl…
$90,213
