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Eigentumswohnungen in Oblast Burgas, Bulgarien

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Nessebar
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Sweti Wlas
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17 immobilienobjekte total found
Condo in Nessebar, Bulgarien
Condo
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Objektbeschreibung: Die Wohnung befindet sich in der 5. Etage eines 6-stöckigen Gebäudes und…
$96,417
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Condo in Sweti Wlas, Bulgarien
Condo
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 243 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine 4 Zimmer Maisonette Wohnung über 3 Etagen im Kompl…
$442,762
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Condo in Nessebar, Bulgarien
Condo
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein einzigartiges und großzügiges Maisonette-Apartment…
$369,089
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TekceTekce
Condo in Ravda, Bulgarien
Condo
Ravda, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 228 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten zum Verkauf eine wunderschöne dreistöckige Wohnung in dem ers…
$378,437
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Condo in Nessebar, Bulgarien
Condo
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine großzügige und voll ausgestattete 4-Zimmer-Maisone…
$125,547
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Condo in Sweti Wlas, Bulgarien
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Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine großzügige 3-Zimmer-Maisonette-Wohnung mit Meerbli…
$165,460
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Condo in Sweti Wlas, Bulgarien
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Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 129 m²
Objektbeschreibung: Diese großzügige Zweizimmer-Maisonettewohnung mit einer Fläche von 129 m…
$147,304
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Condo in Ravda, Bulgarien
Condo
Ravda, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Objektbeschreibung: "Wir bieten zum Verkauf ein Townhouse mit einer Gesamtfläche von 99 m² a…
$180,392
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Condo in Nessebar, Bulgarien
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Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Objektbeschreibung: Diese gemütliche Maisonette-Wohnung (147 m², Typ 3+1) befindet sich in d…
$128,019
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Condo in Nessebar, Bulgarien
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Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Objektbeschreibung: Golden Beach ist eine Wohnanlage im Ferienort Sonnenstrand. 📍 Lage Nur…
$103,341
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Condo in Nessebar, Bulgarien
Condo
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 165 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine exklusive Penthouse-Maisonette-Wohnung im ho…
$138,169
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Condo in Sweti Wlas, Bulgarien
Condo
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine 3 Zimmer Maisonette Wohnung im Komplex Centauri in…
$245,507
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Condo in Ravda, Bulgarien
Condo
Ravda, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine neue, voll ausgestattete Maisonettewohnung in zent…
$208,624
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Condo in Chernomorets, Bulgarien
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Chernomorets, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Objektbeschreibung: Elegante Maisonette mit einer Fläche von 195,91 m² im Atia Resort-Komple…
$331,149
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Condo in Sweti Wlas, Bulgarien
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Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine außergewöhnlich großzügige **3-Zimmer-Maiso…
$310,816
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Condo in Sweti Wlas, Bulgarien
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Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine großzügige 4-Zimmer-Maisonette-Wohnung mit traumha…
$259,530
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Condo in Nessebar, Bulgarien
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Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Objektbeschreibung: Großzügige 4 Zimmer-Maisonette Wohnung im Sunny Day 3 - Sonnenstrand, Bu…
$126,040
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