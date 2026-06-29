  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Oblast Blagoewgrad
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Oblast Blagoewgrad, Bulgarien

;
Bansko
2
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Wohnanlage Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Wohnanlage Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Wohnanlage Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Wohnanlage Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Alle anzeigen Wohnanlage Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Wohnanlage Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Obidim, Bulgarien
von
$60,014
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
🏔 Wohnung in Bansko redomod mit podzhmnicom📍 Bansko, Balgariya🚠 Bis zum Ruhestand💰 Studios von 52 700 €♪📅 HändlerkomplexBansko daveno perestal byoto gornolyzhnöm resortom. Die Senaydia suda nahm eine zjaute cruglýy izd: zimoy für lyjams und snowbordom, letom für Wald, proglokami, pristyvom u…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartamenty v Bansko u gor
Wohnanlage Apartamenty v Bansko u gor
Wohnanlage Apartamenty v Bansko u gor
Wohnanlage Apartamenty v Bansko u gor
Wohnanlage Apartamenty v Bansko u gor
Alle anzeigen Wohnanlage Apartamenty v Bansko u gor
Wohnanlage Apartamenty v Bansko u gor
Bansko, Bulgarien
von
$58,457
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
🏔 Wohnungen in Bansko by the mountains | Neues Clubprojekt | ab 51.400 €📍 Bansko, Bulgarien 🚠 Der Lift ist etwa 800 Meter entfernt. 🏡 Es gibt nur 43 Wohnungen im Projekt.📅 Inbetriebnahme - 2027Wenn Sie in Bansko waren, wissen Sie, warum Sie es lieben. Im Winter - Skifahren und verschneite Pi…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen