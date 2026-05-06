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Wohnungen mit Terrasse in Oblast Blagoewgrad, Bulgarien

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Bansko
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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Mesta, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Mesta, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 4/5
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes 2-Zimmer-Apartment mit Bergblick im Green Life Ski & S…
$106,030
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Eigenschaftstypen in Oblast Blagoewgrad

1 Zimmer

Immobilienangaben in Oblast Blagoewgrad, Bulgarien

mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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