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Wohnungen mit Garage in Oblast Blagoewgrad, Bulgarien

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Bansko
7
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Bansko, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Bansko, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Etagenzahl 5
Wohnung 1+1 mit einer Fläche von 65,59 qm im 3. Stock in einem geschlossenen Premium-Komplex…
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Eigenschaftstypen in Oblast Blagoewgrad

1 Zimmer

Immobilienangaben in Oblast Blagoewgrad, Bulgarien

mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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