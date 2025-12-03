  1. Realting.com
  2. Serbien
  3. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Serbien

Belgrad
1
Zentralserbien
3
Stadt Belgrad
2
Nisava Administrative District
1
Wohnviertel Belgrade Waterfront
Wohnviertel Belgrade Waterfront
Wohnviertel Belgrade Waterfront
Wohnviertel Belgrade Waterfront
Wohnviertel Belgrade Waterfront
Alle anzeigen Wohnviertel Belgrade Waterfront
Wohnviertel Belgrade Waterfront
Belgrad, Serbien
von
$176,582
Moderner Komplex im Zentrum von Belgrad mit hochwertiger Infrastruktur 5*****. Studios mit einer Fläche von 32 m² und Apartments mit einem Schlafzimmer – ab 45 m², mit zwei Schlafzimmern – ab 76 m². Dies ist ein Wahrzeichenprojekt für Belgrad, das zu seinem neuen Anziehungspunkt geword…
Immobilienagentur
MD Realty
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Nish
Wohnanlage Nish
Wohnanlage Nish
Donji Matejevac, Serbien
von
$74,013
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 4
К продаже предлагается квартиры от застройщика в Сербии, в городе Ниш Ниш, третий по численности населения и экономическому положению город Сербии. Прекрасная природа, хорошая экология, границы с Болгарией и Черногорией. ЕС выделил деньги для строительства скоростной ж / д Белград - Ниш …
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Leksus
Wohnanlage Leksus
Wohnanlage Leksus
Rusanj, Serbien
von
$98,181
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 6
Die Mehrwertsteuer ist nicht im Viertelpreis enthalten! Eine großartige Gelegenheit, erfolgreich Geld zu investieren und den VNZH eines europäischen Landes zu erhalten! In der Hauptstadt Serbiens in der schrägen Region Bezhetskaya wird ein ausgezeichneter multifunktionaler Wohnkomplex …
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
