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Wohnungen in Serbien

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Zentralserbien
6
6 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Zlatibor, Serbien
Wohnung 2 zimmer
Zlatibor, Serbien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 2
Gemütliche Wohnung zum Verkauf in der malerischen serbischen Region Zlatibor 🏡Stellen Sie si…
$86,387
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Wohnung 2 zimmer in Sokobanja, Serbien
Wohnung 2 zimmer
Sokobanja, Serbien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 2/3
$77,992
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Wohnung 2 zimmer in Zlatibor Administrative District, Serbien
Wohnung 2 zimmer
Zlatibor Administrative District, Serbien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 4
$97,752
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DD CO DEDD CO DE
Studio 1 zimmer in Draglica, Serbien
Studio 1 zimmer
Draglica, Serbien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 1/2
$65,769
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Wohnung 2 zimmer in Zlatibor, Serbien
Wohnung 2 zimmer
Zlatibor, Serbien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 3
$71,991
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Wohnung 2 zimmer in Zlatibor Administrative District, Serbien
Wohnung 2 zimmer
Zlatibor Administrative District, Serbien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1
Neue Wohnung in der Urlaubsregion Serbien unter einer AufenthaltserlaubnisZu verkaufen Wohnu…
$70,000
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TekceTekce

Eigenschaftstypen in Serbien

1 Zimmer

Immobilienangaben in Serbien

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