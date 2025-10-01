Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Serbien
  3. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Serbien

Zentralserbien
9
10 immobilienobjekte total found
READY AGRICULTURAL BUSINESS in Stadtbezirk Semlin, Serbien
READY AGRICULTURAL BUSINESS
Stadtbezirk Semlin, Serbien
Fläche 37 000 000 m²
Fertiges GeschäftDie Gesamtfläche des Grundstücks beträgt 3700 Hektar, einschließlich (ca. D…
$46,20M
Eine Anfrage stellen
Investition 1 864 m² in Stadt Nisch, Serbien
Investition 1 864 m²
Stadt Nisch, Serbien
Fläche 1 864 m²
Geschäfts- und Wohnraum in Nis, außergewöhnliche architektonische Lösungen (Weihnachtsbaumsy…
$536,792
Eine Anfrage stellen
DEVELOPMENT PROJECT in Gornja Satornja, Serbien
DEVELOPMENT PROJECT
Gornja Satornja, Serbien
Wir präsentieren ein Entwicklungsprojekt.Solarkraftwerk mit einer Kapazität von 10 MW gehört…
$1,82M
Eine Anfrage stellen
Haya PropertyHaya Property
Gewerbefläche 2 000 m² in Stadt Belgrad, Serbien
Gewerbefläche 2 000 m²
Stadt Belgrad, Serbien
Fläche 2 000 m²
Commercial object in the center of Belgrade, 2000 m2 (three buildings that are current…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
DEVELOPMENT PROJECT in Stadt Nisch, Serbien
DEVELOPMENT PROJECT
Stadt Nisch, Serbien
Fläche 51 000 m²
Einführung eines Entwicklungsprojekts.Ein 4,5 MW Solarkraftwerk, für das bereits Anschlussbe…
$815,014
Eine Anfrage stellen
READY BUSINESS in Backa Palanka, Serbien
READY BUSINESS
Backa Palanka, Serbien
Fläche 1 500 000 m²
Fertiges Geschäft150 Hektar landwirtschaftliche Fläche in Serbien sind (jetzt wächst Industr…
$3,27M
Eine Anfrage stellen
DEVELOPMENT PROJECT in Vukosavci, Serbien
DEVELOPMENT PROJECT
Vukosavci, Serbien
Wir präsentieren ein Entwicklungsprojekt.Solarkraftwerk mit einer Kapazität von 10 MW, währe…
$1,82M
Eine Anfrage stellen
Investition 2 619 m² in Kopaonik, Serbien
Investition 2 619 m²
Kopaonik, Serbien
Schlafräume 60
Anzahl der Badezimmer 60
Fläche 2 619 m²
Ein einzigartiges Projekt auf einem der schönsten Berge in Serbien. Ein Projekt im Bau befin…
$6,05M
Eine Anfrage stellen
DEVELOPMENT PROJECT in Crvena Jabuka, Serbien
DEVELOPMENT PROJECT
Crvena Jabuka, Serbien
Fläche 150 000 m²
Einführung eines Entwicklungsprojekts.Ein 10 MW Solarkraftwerk. Es wurde eine 30-jährige Lea…
$1,82M
Eine Anfrage stellen
Property InvestProperty Invest
Geschäft 605 m² in Smederevska Palanka, Serbien
Geschäft 605 m²
Smederevska Palanka, Serbien
Fläche 605 m²
the shopping center, in Samederevsk  - Polanska, Serbia.                                    …
$946,813
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Serbien

anlageimmobilien
Realting.com
Gehen