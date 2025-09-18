  1. Realting.com
Surkon estate

Nordzypern, Nordzypern
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
2021
Auf der Plattform
7 Monate
Sprachen
English, Русский
Webseite
surkon.estate
Über die Agentur

Surkon Estate hilft Immobilien von den besten Entwicklern in Nord- und Südzypern zu kaufen.

Ein Team von Fachleuten begleitet Kunden in allen Phasen der Transaktion: von der Auswahl des Objekts und der Unterzeichnung des Vertrags zur Ausführung von Dokumenten und der Erhalt von Schlüsseln.

Der Immobilienbetreiber Surkon Estate wird dazu beitragen, sich in Zypern vollständig anzupassen – die Anbindung an die lokale Kommunikation, die Einrichtung von Bankkonten, Hilfe bei der Erlangung einer Aufenthaltsgenehmigung.

Schlüsselbereiche von Surkon Estate:

  • Alle Arten von Immobilientransaktionen
  • Auswahl von Investitionsvorhaben
  • Kundenanpassung
  • Bei der Einwanderung beginnt ein Geschäft
  • Durchführung von Studienreisen
  • Unterstützung bei profitablem Wiederverkauf oder Vermietung

Die exklusive Surkon Estate-Datenbank umfasst 1.300+ Eigenschaften jeder Ebene und Preiskategorie: von fertigen Studios ab £52.000 bis zu Luxusvillen, Hotels, Apartmentblöcke, Casinos.

Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 03:50
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Montag
09:00 - 18:00
Dienstag
09:00 - 18:00
Mittwoch
09:00 - 18:00
Donnerstag
09:00 - 18:00
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
09:00 - 18:00
Sonntag
09:00 - 18:00
Neue Gebäude
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Vathylakas, Nordzypern
von
$339,756
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
1 Immobilienobjekt 1
Merkmale der Villa:Fläche: 850 m2 - genug, um Ihren eigenen Garten oder Erholungsgebiet zu schaffenWohnfläche: 180 m24 geräumige Schlafzimmer2 Badezimmer (eines mit einer Badewanne). Sie können 3 Badezimmer hinzufügen.Privat 4* 7,5 mErstaunliche Aussicht auf das Meer und die Berge🌟 Ein Ort, …
Immobilienagentur
Surkon estate
Villa
Villa
Villa
Villa
Vathylakas, Nordzypern
von
$943,767
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
1 Immobilienobjekt 1
Merkmale der Villa:Fläche: 850 m2 - genug, um Ihren eigenen Garten oder Erholungsgebiet zu schaffenWohnfläche: 180 m24 geräumige Schlafzimmer2 Badezimmer (eines mit einer Badewanne). Sie können 3 Badezimmer hinzufügen.Privat 4*7,5 mErstaunliche Aussicht auf das Meer und die Berge🌟 Ein Ort, d…
Immobilienagentur
Surkon estate
Villa A cozy dream home in Boaz
Villa A cozy dream home in Boaz
Villa A cozy dream home in Boaz
Villa A cozy dream home in Boaz
Bogazi, Nordzypern
von
$440,424
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
1 Immobilienobjekt 1
Ihr gemütliches Traumhaus in malerischer Boise! Dieses Projekt kombiniert Umfang, Komfort und erstaunliche Lage. - Die Gesamtfläche des Standorts - 330 m2. Gäste. . Region. Mit Villen und Low -Story -Häusern, in denen Sie Ruhe und Stille ohne Nachbarschaft mit großen Baustellen genießen kön…
Immobilienagentur
Surkon estate
Wohnanlage GRAY BEACH CLUB
Wohnanlage GRAY BEACH CLUB
Wohnanlage GRAY BEACH CLUB
Wohnanlage GRAY BEACH CLUB
Wohnanlage GRAY BEACH CLUB
Wohnanlage GRAY BEACH CLUB
Nikitas, Nordzypern
von
$69,084
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 17
2 Immobilienobjekte 2
Es gibt keine so profitablen Preise auf Zypern!Studio-Apartments ab £54,900Ferienwohnungen 1+1 ab £70,700Verzögert:£3,000 Anzahlung35% AnzahlungDie restlichen 65 % für 42 Monate.vom 1. Januar, Preiserhöhung um 25%Das Viertel Gaziver liegt an der Westküste, nahe der Stadt Güzeljurt. Es ist be…
Immobilienagentur
Surkon estate
Unsere Makler in Nordzypern
Sergey Antonovich
Sergey Antonovich
24 immobilienobjekte
