Über die Agentur

Surkon Estate hilft Immobilien von den besten Entwicklern in Nord- und Südzypern zu kaufen.

Ein Team von Fachleuten begleitet Kunden in allen Phasen der Transaktion: von der Auswahl des Objekts und der Unterzeichnung des Vertrags zur Ausführung von Dokumenten und der Erhalt von Schlüsseln.

Der Immobilienbetreiber Surkon Estate wird dazu beitragen, sich in Zypern vollständig anzupassen – die Anbindung an die lokale Kommunikation, die Einrichtung von Bankkonten, Hilfe bei der Erlangung einer Aufenthaltsgenehmigung.

Schlüsselbereiche von Surkon Estate:

Alle Arten von Immobilientransaktionen

Auswahl von Investitionsvorhaben

Kundenanpassung

Bei der Einwanderung beginnt ein Geschäft

Durchführung von Studienreisen

Unterstützung bei profitablem Wiederverkauf oder Vermietung

Die exklusive Surkon Estate-Datenbank umfasst 1.300+ Eigenschaften jeder Ebene und Preiskategorie: von fertigen Studios ab £52.000 bis zu Luxusvillen, Hotels, Apartmentblöcke, Casinos.