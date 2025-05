Q Investments International

Über die Agentur

Diejenigen, die meinen Ansatz kennen, wissen, dass meine Priorität die Effizienz und das Streben nach ambitionierten Zielen ist und gleichzeitig die höchsten ethischen Standards und besten Branchenpraktiken beibehalten. Als erfahrener Spezialist mit einer etablierten Position in der Immobilienbranche habe ich seit Jahren meine Fähigkeiten in Verhandlungen, Vertrieb, Asset Management, Immobilien und Private Equity verbessert. Ich habe einen Master in Business Management und habe ein umfassendes zweijähriges Immobilienmanagement-Programm abgeschlossen. Darüber hinaus habe ich internationale Immobilienmakler-Lizenzen erhalten und aktiv an verschiedenen Schulungen und Symposien im Zusammenhang mit dem Immobilienmarkt teilnehmen. Seit vielen Jahren vertreibe ich neue Investitionen in Polen, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.