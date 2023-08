MyAntalya Real Estate

Die PARK ESTATE Agency ist Teil der KOSTA GROUP-Unternehmen, die seit mehr als 5 Jahren auf dem türkischen Immobilienmarkt tätig sind und eine der führenden Agenturen in Mahmutlar sind. Unsere Spezialisten sind ein Team von Fachleuten, die immer bereit sind, Ratschläge zum Mieten, Verkaufen oder Kaufen von Immobilien zu geben. Alle unsere Arbeiten und insbesondere jeder Dienst wird unter strikter Einhaltung der moralischen und ethischen Normen und Regeln sowie der Gesetzgebung der Türkei durchgeführt. Der Kauf einer Wohnung oder Villa im Ausland ist ein sehr ernster Schritt. Wir versetzen uns immer in die Lage unseres Kunden, der uns kontaktiert und unsere Dienstleistungen von höchster Qualität erbringt. Es gibt mehrere Gründe, warum sich Kunden an PАRK ЕSTATE wenden: — Unsere Experten sind hochqualifiziert und verfügen über umfangreiche Erfahrung im Bereich Immobilientransaktionen; — Wir bieten unseren Kunden eine große Auswahl an Immobilienobjekten; — Wir garantieren die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen zu jedem Objekt, das auf unserer Website veröffentlicht oder einzeln für Sie ausgewählt wurde. — Wir helfen Kunden, Immobilien zu einem günstigen Preis vom Entwickler zu kaufen; — Unsere Partnerschaft mit Verkäufern und Vermietern von Immobilien ist eine Garantie für den besten Rabatt für Käufer und Mieter. — Wir verfolgen für jeden Kunden einen individuellen Ansatz und unterstützen jede Transaktion in allen Phasen. Neben Immobiliendienstleistungen ( fallen wir in die Informationen zu Dienstleistungen ), die KOSTA GROUP bietet Dienstleistungen in folgenden Bereichen an: • Home Service I, • Home Service II.