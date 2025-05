Über die Agentur

Bei Buildix Real Estate Investment, der Immobilientochter der Shark Group, verbinden wir über 27 Jahre praktische Erfahrung in Entwicklung und Investitionen an der Küste des Roten Meeres. Gegründet im Jahr 2023, ist unser Team in Hurghada ansässig und unterhält Niederlassungen in Sahl Hasheesh und Kairo. Als leidenschaftliche Gruppe von inzwischen über 50 mehrsprachigen Experten leben wir Luxusimmobilien – von den Lagunen El Gounas bis zu den familienfreundlichen Resorts in Makadi Bay.

Unsere Geschichte

Wir glauben fest daran, dass der Kauf oder die Investition in eine Immobilie aufregend sein soll, nicht überwältigend. Daher kombinieren wir den bewährten Erfahrungsschatz der Shark Group mit persönlicher Betreuung. Ob Sie eine Strandvilla in Sahl Hasheesh oder eine moderne Wohnung in El Gouna suchen – wir behandeln jeden Kunden wie einen Teil unserer Familie, begleiten Sie Schritt für Schritt und feiern gemeinsam Ihren Erfolg.