Apartment in a new building Sinpaş Saklı Koru Konakları

Sinpaş Saklı Koru Konakları, İstanbul'un Küçükçekmece/Atakent bölgesinde lüks bir konut kompleksidir. 30,000 m² alana yayılmaktadır. Bu alanda 18,420 m² yeşil alan bulunmaktadır. Kompleks, farklı düzenlerde 540 daire sunmaktadır.
Sinpaş Saklı Koru Konakları is special because of its great location near the Istanbul Canal. It has good transport links and many social facilities. The services are convenient, and the architecture is modern. It also offers promising investment opportunities.
Sinpaş Saklı Koru Konakları Project Advantages: