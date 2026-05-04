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Apartment in a new building Sinpaş Saklı Koru Konakları

Kucukcekmece, Turkey
from
$260,000
;
3
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ID: 39642
New building ID on Realting
Last update: 01/08/2026

Location

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  • Country
    Turkey
  • State
    Marmara Region
  • Town
    Kucukcekmece

About the complex

Sinpaş Saklı Koru Konakları, İstanbul'un Küçükçekmece/Atakent bölgesinde lüks bir konut kompleksidir. 30,000 m² alana yayılmaktadır. Bu alanda 18,420 m² yeşil alan bulunmaktadır. Kompleks, farklı düzenlerde 540 daire sunmaktadır.

Sinpaş Saklı Koru Konakları is special because of its great location near the Istanbul Canal. It has good transport links and many social facilities. The services are convenient, and the architecture is modern. It also offers promising investment opportunities.

Sinpaş Saklı Koru Konakları Project Advantages:

  1. Located near the Istanbul Canal and Küçükçekmece Lake, offering stunning views and increasing investment value.
  2. Close to metro and Marmaray stations, ensuring quick and convenient access to all parts of Istanbul.
  3. Includes football, tennis, and basketball courts, an indoor pool, and a sauna, providing a complete entertainment experience.
  4. Features restaurants, cafes, a supermarket, and a barbershop, meeting daily needs without leaving the complex.
  5. Located near leading hospitals and major shopping centers like Mall of Istanbul, ensuring great convenience.
  6. Close to international schools and prestigious universities, making it perfect for families focused on education.
  7. Low-rise buildings with intelligently distributed green spaces create a peaceful and comfortable living environment.
  8. Its proximity to major future projects makes it a profitable choice for investors seeking high returns.
  9. Built with the latest insulation and earthquake-resistant systems, ensuring safety and comfort for residents.
  10. Offers vast natural spaces and fresh air, providing a high-quality lifestyle away from city noise.

Property characteristics

Interior details

Heating:

  • Individual heating

Security features:

  • Security

Repair features:

  • Rough finish

Exterior details

Parking features:

  • Parking

Exterior features:

  • Swimming pool
  • Gym
  • Fenced area
  • Elevator

Additionally

  • Management company
  • House leased
  • Online tour
  • Granting a residence permit
  • Granting of citizenship
  • Remote transaction

Location on the map

Kucukcekmece, Turkey
Education
Healthcare
Grocery stores
Food & Drink
Transportation
Leisure

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Apartment in a new building Sinpaş Saklı Koru Konakları
Kucukcekmece, Turkey
from
$260,000
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