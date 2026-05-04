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Residential complex SANMAR 9

Akdeniz, Turkey
from
$53,800
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ID: 3738
New building ID on Realting
Last update: 29/06/2026

Location

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  • Country
    Turkey
  • State
    Mediterranean Region
  • Town
    Akdeniz
  • City
    Mersin

Property characteristics

Property parameters

  • Class
    Class
    Comfort class
  • The year of construction
    The year of construction
    2024
  • Finishing options
    Finishing options
    Finished
  • Number of floors
    Number of floors
    11

About the complex

We propose to consider a new complex in Mersin, which is perfect for investments in resale strategies!!!

Year-by-year growth 30% +
PAYMENT IN THE OPERATIONAL FOR 12 MONTHS IN PAYMENT 50%

GENERAL CHARACTERISTICS:
1. ALL MATERIALS CERTIFICATED T.S.E, AND USED MATERIAL OF THE 1st CLASS
2. NAGRETHER AND NATURAL GAS SYSTEM
3. THERMOSTIC BIMS
4. SMALL SYSTEM
5. FULL GENERATOR
6. HYDRO-TEPLOIZOLATION OF THE BEAUTY
7. VIDEO SYSTEM
8. CENTRAL CAMER SYSTEM


FEATURES OF THE INTERIOR:
1. COOKHON SCALES
2. wardrobe
3. SCAFES FOR BATH
4. BORDER COOKE
5. OKNA PVC
6. IMPORT PAINT ON THE FOREST BASIS
7. LIGHT FOR BATH 1 CLASS
8. SOUL 1 CLASS
9. OPTIONAL COVERING 8 MM
10. RAILWAYS
eleven. INSTALLATION OF AIR CONDITIONER Towed


DRUG FEATURES:
1. OPEN POOL
2. OPEN PARKING
3. CHILD GAME
5. CAMELIA
6. BARBECY CAPPY


CHARACTERISTICS OF THE GENERAL USE ZONE:
1. VANNA
2. SAUNA
3. FITNES
4. SETTLY TENNIS


There are many offers, with different views and an area!!!

LET ME - I will RESPOND TO ALL MATTERS AND I will LET THE REAL ESTATE THAT APPROVES CHANGING TO YOU!!!!!

Units in the complex
Apartments
Area, m²
Price per m², USD
Apartment price, USD
Apartments 1 room
Area, m² 65.0
Price per m², USD 849 – 890
Apartment price, USD 58,647 – 61,494
Apartments 2 rooms
Area, m² 95.0
Price per m², USD 857 – 902
Apartment price, USD 86,547 – 91,102

Location on the map

Akdeniz, Turkey
Education
Healthcare
Grocery stores
Food & Drink
Transportation
Finance

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Interest rate, %
Loan term, years
Property cost
Down payment, %
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Interest rate
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Interest rate
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Loan amount
Period
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Period
Monthly payment
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Monthly payment
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