Residential complex SANMAR 9

We propose to consider a new complex in Mersin, which is perfect for investments in resale strategies!!!
Year-by-year growth 30% +
PAYMENT IN THE OPERATIONAL FOR 12 MONTHS IN PAYMENT 50%
GENERAL CHARACTERISTICS:
1. ALL MATERIALS CERTIFICATED T.S.E, AND USED MATERIAL OF THE 1st CLASS
2. NAGRETHER AND NATURAL GAS SYSTEM
3. THERMOSTIC BIMS
4. SMALL SYSTEM
5. FULL GENERATOR
6. HYDRO-TEPLOIZOLATION OF THE BEAUTY
7. VIDEO SYSTEM
8. CENTRAL CAMER SYSTEM
FEATURES OF THE INTERIOR:
1. COOKHON SCALES
2. wardrobe
3. SCAFES FOR BATH
4. BORDER COOKE
5. OKNA PVC
6. IMPORT PAINT ON THE FOREST BASIS
7. LIGHT FOR BATH 1 CLASS
8. SOUL 1 CLASS
9. OPTIONAL COVERING 8 MM
10. RAILWAYS
eleven. INSTALLATION OF AIR CONDITIONER Towed
DRUG FEATURES:
1. OPEN POOL
2. OPEN PARKING
3. CHILD GAME
5. CAMELIA
6. BARBECY CAPPY
CHARACTERISTICS OF THE GENERAL USE ZONE:
1. VANNA
2. SAUNA
3. FITNES
4. SETTLY TENNIS
There are many offers, with different views and an area!!!
LET ME - I will RESPOND TO ALL MATTERS AND I will LET THE REAL ESTATE THAT APPROVES CHANGING TO YOU!!!!!