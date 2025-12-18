Villa yalıkavak bodrum

Bodrum Muğla'da Yalıkavak ve Gümüşlük Arasında Denize Sıfır Lüks Yaşam

Yalıkavak ve Gümüşlük arasında mükemmel bir şekilde ayrılmış, sahil kenarlarında gerçekten ayrıcalıklı bir yaşam tarzı. 65 dönümlük

birinci sınıf sahil arazisi üzerinde kurulu projemiz, kesintisiz deniz manzarası ve 300 metrelik özel plajıyla lüks yaşam, Marriott Hotel'in seçkin hizmetleriyle olağanüstü bir yatırım fırsatına dönüşüyor.

Dünyanın en güçlü ve güvenilir otel markalarından biri olan Marriott, küresel çapta tanınan pazarlama, hizmet kalitesi ve misafirperverlik standartlarıyla projeyi bir üst seviyeye taşıyarak bölgeyi en prestijli adresi haline getiriyor.

İkamet Seçenekleri

6+1 Özel Havuzlu Malikaneler

5+1 Özel Havuzlu Villalar

2+1, 3+1 ve 4+1 Lüks Konutlar

Sahil desteğinde yer alan Yalıkavak Villaları, eksiksiz otel ve konsiyerj hizmetleri ile birinci sınıf bir tatil köyünün konforunu sunarak ayrıcalıklı bir yaşam tarzıyla hayallerinizi dönüştürüyor.

Ayrıcalıklı Olanaklar

300 m Özel Plaj

Özel İskele

Olimpiyat Oyunları Havuzu

İskele (Tekne Bağlama Yeri Mevcuttur)

Restoran

Çocuk Kulübü

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu

Spa

Fitness Kulübü

Deniz Taksi

Yürüyüş Parkurları

Kişiselleştirilmiş Ödeme Planları

%50 peşinat + 15 ay taksit

Nakit ödeme ile tapu teslimi

ödemeye hazır — hayat devam etmeye başladı!

Eşsiz prestij ve yatırım değeriyle rafine sahil yaşamı deneyiminizi düzenleyin.