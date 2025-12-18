  1. Realting.com
Villa yalıkavak bodrum

Bodrum, Turkey
Price on request
;
53 1
ID: 33183
New building ID on Realting
Last update: 17/01/2026

Location

  • Country
    Turkey
  • State
    Aegean Region
  • Town
    Bodrum

Property characteristics

Property parameters

  • Class
    Class
    Premium class
  • Type of new building construction
    Type of new building construction
    Brick
  • The year of construction
    The year of construction
    2026
  • Finishing options
    Finishing options
    Finished

Interior details

Heating:

  • Individual heating

Security features:

  • Security

Exterior details

Parking features:

  • Parking

Exterior features:

  • Swimming pool
  • Gym
  • Fenced area
  • Elevator

Additionally

  • Management company
  • Granting a residence permit
  • Granting of citizenship

About the complex

Bodrum Muğla'da Yalıkavak ve Gümüşlük Arasında Denize Sıfır Lüks Yaşam

Yalıkavak ve Gümüşlük arasında mükemmel bir şekilde ayrılmış, sahil kenarlarında gerçekten ayrıcalıklı bir yaşam tarzı. 65 dönümlük
birinci sınıf sahil arazisi üzerinde kurulu projemiz, kesintisiz deniz manzarası ve 300 metrelik özel plajıyla lüks yaşam, Marriott Hotel'in seçkin hizmetleriyle olağanüstü bir yatırım fırsatına dönüşüyor.

Dünyanın en güçlü ve güvenilir otel markalarından biri olan Marriott, küresel çapta tanınan pazarlama, hizmet kalitesi ve misafirperverlik standartlarıyla projeyi bir üst seviyeye taşıyarak bölgeyi en prestijli adresi haline getiriyor.

İkamet Seçenekleri

  • 6+1 Özel Havuzlu Malikaneler
  • 5+1 Özel Havuzlu Villalar
  • 2+1, 3+1 ve 4+1 Lüks Konutlar

Sahil desteğinde yer alan Yalıkavak Villaları, eksiksiz otel ve konsiyerj hizmetleri ile birinci sınıf bir tatil köyünün konforunu sunarak ayrıcalıklı bir yaşam tarzıyla hayallerinizi dönüştürüyor.

Ayrıcalıklı Olanaklar

  • 300 m Özel Plaj
  • Özel İskele
  • Olimpiyat Oyunları Havuzu
  • İskele (Tekne Bağlama Yeri Mevcuttur)
  • Restoran
  • Çocuk Kulübü
  • Elektrikli Araç Şarj İstasyonu
  • Spa
  • Fitness Kulübü
  • Deniz Taksi
  • Yürüyüş Parkurları

Kişiselleştirilmiş Ödeme Planları

  • %50 peşinat + 15 ay taksit
  • Nakit ödeme ile tapu teslimi

ödemeye hazır — hayat devam etmeye başladı!
Eşsiz prestij ve yatırım değeriyle rafine sahil yaşamı deneyiminizi düzenleyin.

 

Location on the map

Bodrum, Turkey
Education
Healthcare
Grocery stores
Food & Drink
Leisure

Video Review of villa yalıkavak bodrum

Back Leave a request Show contacts
