Информация об объекте недвижимости: что нужно знать
Информация об объекте недвижимости — это совокупность данных, описывающих юридические, технические и кадастровые характеристики недвижимости. Данная информация используется при совершении сделок, оценке объектов, налогообложении, оформлении наследства и других юридических действиях.
Основные сведения об объекте недвижимости:
- Кадастровый номер. Уникальный идентификатор, присваиваемый каждому объекту недвижимости в государственном реестре. Он позволяет быстро найти данные об объекте в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
- Адрес. Юридически закрепленное местоположение объекта недвижимости. Это может быть полный почтовый адрес или описание местоположения для земельных участков.
- Площадь. Указывает размеры объекта в квадратных метрах для зданий, помещений и земельных участков.
- Назначение. Тип использования объекта недвижимости: жилое (дом, квартира), нежилое (офисное здание), коммерческое (магазин) или сельскохозяйственное (ферма).
- Год постройки. Дата завершения строительства объекта. Важно для оценки состояния объекта и его амортизации.
- Правовой статус. Указание того, кому принадлежит объект: физическому лицу, юридическому лицу, государству или муниципалитету.
- Обременения и ограничения. Информация о наличии арестов, залогов, ипотек или сервитутов. Эти данные критически важны при сделках с недвижимостью.
Также в информацию об объекте могут быть включены данные о кадастровой стоимости объекта, его географическое местоположение на кадастровой карте. Для земельных участков указываются точные координаты границ и вид земли: земли населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, промышленного использования и т. д.