Информация об объекте недвижимости: что нужно знать

Информация об объекте недвижимости — это совокупность данных, описывающих юридические, технические и кадастровые характеристики недвижимости. Данная информация используется при совершении сделок, оценке объектов, налогообложении, оформлении наследства и других юридических действиях.

Основные сведения об объекте недвижимости:

Кадастровый номер. Уникальный идентификатор, присваиваемый каждому объекту недвижимости в государственном реестре. Он позволяет быстро найти данные об объекте в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Уникальный идентификатор, присваиваемый каждому объекту недвижимости в государственном реестре. Он позволяет быстро найти данные об объекте в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Адрес. Юридически закрепленное местоположение объекта недвижимости. Это может быть полный почтовый адрес или описание местоположения для земельных участков.

Юридически закрепленное местоположение объекта недвижимости. Это может быть полный почтовый адрес или описание местоположения для земельных участков. Площадь. Указывает размеры объекта в квадратных метрах для зданий, помещений и земельных участков.

Указывает размеры объекта в квадратных метрах для зданий, помещений и земельных участков. Назначение. Тип использования объекта недвижимости: жилое (дом, квартира), нежилое (офисное здание), коммерческое (магазин) или сельскохозяйственное (ферма).

Тип использования объекта недвижимости: жилое (дом, квартира), нежилое (офисное здание), коммерческое (магазин) или сельскохозяйственное (ферма). Год постройки. Дата завершения строительства объекта. Важно для оценки состояния объекта и его амортизации.

Дата завершения строительства объекта. Важно для оценки состояния объекта и его амортизации. Правовой статус. Указание того, кому принадлежит объект: физическому лицу, юридическому лицу, государству или муниципалитету.

Указание того, кому принадлежит объект: физическому лицу, юридическому лицу, государству или муниципалитету. Обременения и ограничения. Информация о наличии арестов, залогов, ипотек или сервитутов. Эти данные критически важны при сделках с недвижимостью.

Также в информацию об объекте могут быть включены данные о кадастровой стоимости объекта, его географическое местоположение на кадастровой карте. Для земельных участков указываются точные координаты границ и вид земли: земли населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, промышленного использования и т. д.