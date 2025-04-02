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Жильё в Майами-Бич, США

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Майами-Бич, США
Дом 6 комнат
Майами-Бич, США
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 511 м²
В современном стиле и недавно отремонтированный, этот дом имеет 6 спален, 6,5 ванных комнат,…
$9,95 млн
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Параметры недвижимости в Майами-Бич, США

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