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Жильё в Hollywood, США

1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Hollywood, США
Таунхаус 3 комнаты
Hollywood, США
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 761 м²
Этаж 1
Один из самых доступных вариантов в самом прекрасном комплексе. Уникальность этого предложен…
$700,000
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Параметры недвижимости в Hollywood, США

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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