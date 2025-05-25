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Дома с бассейном во Флориде, США

2 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Hollywood, США
Таунхаус 3 комнаты
Hollywood, США
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 761 м²
Этаж 1
Один из самых доступных вариантов в самом прекрасном комплексе. Уникальность этого предложен…
$700,000
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Дом 5 комнат в Key Biscayne, США
Дом 5 комнат
Key Biscayne, США
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Этаж 2/1
Андалузское сокровище стиля на исключительном, безопасном острове Мэшта, чтобы наслаждаться,…
$2,50 млн
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Параметры недвижимости во Флориде, США

с гаражом
Недорогая
Элитная
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