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Дом 5 спален
Слайделл, США
5
3
417 м²
Запланируйте свой частный показ этого красивого, массивного акадийского дома на площади с по…
€546,320
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Аталанта
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Дом 5 спален
Новый Орлеан, США
5
4
264 м²
УДИВИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ владеть в Нижнем Садовом Районе по доступной цене. Этот хорошо сохр…
€500,793
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Дом 2 спальни
Новый Орлеан, США
2
2
135 м²
Очаровательный коттедж, расположенный на выровненной деревьями Мемфис-стрит, всего в 2 кварт…
€532,662
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Дом 5 спален
Tangipahoa Parish, США
5
3
295 м²
Добро пожаловать в этот невероятный дом с 5 спальнями и 3,5 ванными комнатами в Пончатуле! Р…
€545,409
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Дом 4 спальни
Новый Орлеан, США
4
3
199 м²
Недавно построенный дом, расположенный в популярном районе Фонтенбло. Эта двухэтажная резиде…
€545,409
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Агентство
Аталанта
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Дом 6 спален
Новый Орлеан, США
6
4
274 м²
Воспользуйтесь этой невероятной возможностью! Примите лучшее из обоих миров, владея и прожив…
€546,229
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Агентство
Аталанта
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Кондо 1 спальня
Новый Орлеан, США
1
1
85 м²
Просторный свет заполнен 1 кровать/1 ванна Unit w/ Большой частный балкон над двором 4-го эт…
Цена по запросу
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Аталанта
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Дом 3 спальни
Lexington, США
3
3
216 м²
Добро пожаловать в этот очаровательный дом с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами, расположен…
€309,581
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Агентство
Аталанта
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Дом 5 спален
Сан-Диего, США
5
5
275 м²
Этот современный прибрежный мастер расположен в одном из высококлассных и игривых прибрежных…
€3,91 млн
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Аталанта
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Дом 4 спальни
Сан-Антонио, США
4
3
227 м²
Испытайте идеальное сочетание пространства, комфорта и местоположения в этом прекрасно обору…
€200,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Дом 6 спален
Новый Орлеан, США
11
6
775 м²
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ТРЕХЭТАЖНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ДОМ НА ЧАСТНОЙ И ЗАКРЫТОЙ УЛИЦЕ С 24-ЧАСОВОЙ ОХРАНОЙ. ПЕР…
€4,10 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Дом 6 спален
Новый Орлеан, США
11
6
775 м²
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ТРЕХЭТАЖНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ДОМ НА ЧАСТНОЙ И ЗАКРЫТОЙ УЛИЦЕ С 24-ЧАСОВОЙ ОХРАНОЙ. ПЕР…
€4,10 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 комнаты
Town of Stephenson, США
2
29 м²
4/5
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
€30,048
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Domio
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 комната
Town of Stephenson, США
1
44 м²
1/9
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
€52,811
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Агентство
Domio
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сент-Пол, США
1
1
36 м²
3/8
Подбираете интересную недвижимость в Таиланде? Хотите выгодно приобрести классное жилье н…
€98,700
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Агентство
Atlas property
Языки общения: English, Русский
Кондо 2 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Beacon Square, США
2
1
91 м²
Real estate investments in New Port Richey Invest in Florida and secure a net yield o…
€100,159
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Дом 2 спальни с холодильником, с плитой, с отоплением
Детройт, США
2
1
66 м²
Choose to invest in Detroit Among the most profitable and safe real estate investment…
€82,859
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Таунхаус 3 спальни с холодильником, с плитой, с отоплением
Филадельфия, США
3
1
81 м²
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This P…
€104,711
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Таунхаус 3 спальни с холодильником, с плитой, с отоплением
Филадельфия, США
3
1
93 м²
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This P…
€118,369
1
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Дом 3 спальни
Calabash, США
9
3
209 м²
2
Приходите и посмотрите на этот удивительный дом с тремя спальнями и тремя ванными комнатами,…
€500,702
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1
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Дом 4 спальни
Calabash, США
9
4
343 м²
Это дыхание, 3696 кв. ft Signature Home разработан выдающимся, отмеченный наградами художник…
€654,673
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Кондо 5 спален
Майами-Дейд, США
5
6
735 м²
53/57
В этом двухэтажном убежище в облаках открывается максимальный вид на воду через окна от пола…
€11,38 млн
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Кондо 1 спальня
Майами, США
2
2
143 м²
75
Baccarat Hotel & amp; Резиденции предназначены для того, чтобы вовремя перенести жителей в б…
€1,06 млн
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Дом 3 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Детройт, США
3
1
170 м²
Choose to invest in Detroit A stable and high yielding real estate investment in the …
€127,475
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Вилла
Калифорния, США
800 м²
США штат Калифорния округ Лос Анджелес г.Беверли-Хиллз Вилла в средизе…
€7,90 млн
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Вилла с сауной
Калифорния, США
1 320 м²
США штат Калифорния округ Лос Анджелес г.Беверли-Хиллз Современная вил…
€21,94 млн
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Вилла
Калифорния, США
910 м²
США Калифорния, Лос Анджелес, Hollywood Hills Вилла в Hollywood Hills …
€15,72 млн
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Вилла
Калифорния, США
672 м²
США Калифорния, Лос Анджелес, Энсино Вилла на возвышенности …
€9,60 млн
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Дом с террасой
Калифорния, США
958 м²
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г. Беверли- Хиллз Осо…
€17,46 млн
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Вилла с лифтом, с видом на горы, с сауной
Калифорния, США
США Калифорния, Лос Анджелес Вилла с видом на океан Изум…
€23,57 млн
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