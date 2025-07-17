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Квартиры в Суэйл, Великобритания

Sheerness
6
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6 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Sheerness, Великобритания
Квартира 1 спальня
Sheerness, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Эти элегантные апартаменты с 1 спальней предназначены для идеального сочетания современного …
$460,104
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Квартира в Sheerness, Великобритания
Квартира
Sheerness, Великобритания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Эта динамичная жилая застройка предлагает больше, чем просто место для жизни; она обеспечива…
$345,858
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Квартира 1 спальня в Sheerness, Великобритания
Квартира 1 спальня
Sheerness, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этот исключительный жилой комплекс предлагает от 1 до 3 спален, обеспечивая уникальное сочет…
$444,352
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TekceTekce
Квартира в Sheerness, Великобритания
Квартира
Sheerness, Великобритания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Эта эксклюзивная жилая застройка предлагает образ жизни, который соединяет жителей со всем, …
$382,709
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Квартира 1 спальня в Sheerness, Великобритания
Квартира 1 спальня
Sheerness, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Откройте для себя исключительные апартаменты с 1 спальней, предназначенные для современной ж…
$455,975
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Квартира 1 спальня в Sheerness, Великобритания
Квартира 1 спальня
Sheerness, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Эти современные апартаменты с 1 спальней предлагают идеальное жилое пространство с современн…
$445,663
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Типы недвижимости в Суэйл

однокомнатные

Параметры недвижимости в Суэйл, Великобритания

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