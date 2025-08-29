Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с садом в Саутгемптон, Великобритания

3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Саутгемптон, Великобритания
Квартира 3 спальни
Саутгемптон, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Расположенная вдоль реки Темзы, эта потрясающая новая разработка предлагает современную колл…
$1,15 млн
Квартира 1 спальня в Саутгемптон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Саутгемптон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Расположенная вдоль берегов Темзы, эта исключительная новая разработка предлагает уникальное…
$735,515
Квартира 3 спальни в Саутгемптон, Великобритания
Квартира 3 спальни
Саутгемптон, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 91 м²
Расположенный вдоль берегов Темзы, этот исключительный новый проект предлагает идеальное соч…
$1,01 млн
