Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Великобритания
  3. Salford
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Salford, Великобритания

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Salford, Великобритания
Квартира 3 спальни
Salford, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Квартиры на продажу в Манчестере продолжают привлекать как покупателей жилья, так и инвестор…
$478,916
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Salford, Великобритания
Квартира 1 спальня
Salford, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Инвестиционные апартаменты в Манчестере стали одними из самых востребованных объектов недвиж…
$238,627
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Salford, Великобритания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти