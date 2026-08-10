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Пентхаусы с видом на море в Великобритании

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Англия
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1 объект найдено
Пентхаус 6 комнат в Лондон, Великобритания
Пентхаус 6 комнат
Лондон, Великобритания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 324 м²
Этаж 50/50
Эксклюзивный пятикомнатный двухуровневый пентхаус от Versace Home | Башня DAMAC | Найн-Элмс,…
$14,24 млн
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Параметры недвижимости в Великобритании

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