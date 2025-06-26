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Дома в Paddock Wood, Великобритания

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Paddock Wood, Великобритания
Дом 3 спальни
Paddock Wood, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Добро пожаловать в потрясающую новую разработку на южном краю Paddock Wood, предлагающую кол…
$749,831
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