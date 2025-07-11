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Квартиры с садом в Оксфордшире, Великобритания

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Wallingford, Великобритания
Квартира 2 спальни
Wallingford, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Эта стильная 2-комнатная квартира на продажу в Уоллингфорде предлагает идеальное сочетание с…
$442,729
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Параметры недвижимости в Оксфордшире, Великобритания

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