Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Великобритания
  3. Норфолк
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Норфолке, Великобритания

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Swaffham, Великобритания
Дом 3 спальни
Swaffham, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Расположенный в отличном положении на берегу реки, этот проект воплощает в себе устойчивое п…
$1,45 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Норфолке, Великобритания

с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти