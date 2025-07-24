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Квартиры с садом в Hart, Великобритания

Fleet
4
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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Fleet, Великобритания
Квартира 3 спальни
Fleet, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Откройте для себя новое яркое сообщество в самом сердце Флит, Хэмпшир, где современная жизнь…
$779,156
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Квартира 3 спальни в Fleet, Великобритания
Квартира 3 спальни
Fleet, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Добро пожаловать в живописное новое сообщество в самом сердце Флит, графство Хэмпшир, предла…
$757,716
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Квартира 3 спальни в Fleet, Великобритания
Квартира 3 спальни
Fleet, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Откройте для себя новое очаровательное сообщество в самом сердце Флит, графство Хэмпшир, пре…
$857,065
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