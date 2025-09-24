Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Великобритания
  3. Большой Лондон
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Большом Лондоне, Великобритания

Лондон
600
Вестминстер
4
Уэмбли
22
Сити
9
Квартира Удалить
Очистить
613 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 3 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 9/15
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Floor-to-ceiling windows overlook the tranquil can…
$10,015
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 3 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 7 м²
Этаж 4/15
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This apartment is available furnished or unfurnish…
$699,850
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 3
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Large 2 Bedroom Apartment to rent in Kensington ne…
$5,447
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 3 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 5 м²
Этаж 12/15
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This three-bedroom apartment on Edgware Road Merch…
$10,834
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 13/15
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Fully Furnished/Unfurnished 2 Bedroom Apartment In…
$568,079
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 3 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 10
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: FLEXIBLE 3-12 MONTH STAYS. A newly refurbished FUL…
$29,230
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 4
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Fully Furnished 1 Bedroom Apartment to rent near H…
$4,533
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/5
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: this beautifully bright and spacious 2-bedroom apa…
$582,137
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Вестминстер, Великобритания
Квартира 1 спальня
Вестминстер, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 9
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This charming home offers 434 square feet of livin…
$4,426
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Looking for a luxurious apartment in the heart of …
$1,61 млн
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 5
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Fully Furnished 2 Bedroom Serviced Apartment with …
$8,295
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 7 м²
Этаж 1
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: 1 Bedroom Apartment with swimming pool and spa acc…
$6,641
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 4
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Step into a world of historic charm and luxury at …
$22,840
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 8/15
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: A beautifully designed one bedroom luxury apartmen…
$4,099
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 3 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 7 м²
Этаж 1/15
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Unique 3 Bedroom Apartment in Merchant Square, Pa…
$6,998
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 4
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This stunning fourth floor, two double bedroom apa…
$7,906
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Fully Furnished 1 Bedroom Apartment with Balcony t…
$609,075
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 3 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 3/3
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: UNIQUE OFFER: Fully Furnished Interior designed 3 …
$27,523
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Вестминстер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Вестминстер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 7/7
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Living in this luxurious two-bedroom apartment in …
$7,056
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 3 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Nestled in the heart of Knightsbridge, adjacent to…
$18,155
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Уэмбли, Великобритания
Квартира 1 спальня
Уэмбли, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 5 м²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This flat is a bright and well-proportioned one-be…
$2,527
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Уэмбли, Великобритания
Квартира 2 спальни
Уэмбли, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 3/12
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This is a unique brand new apartment with large te…
$3,240
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 6 м²
Количество этажей 15
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This stunning, interior-designed two-bedroom apart…
$5,828
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 2/10
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Interior Designed Fully Furnished 2 Bedroom Apartm…
$5,505
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: With an internal footprint of 50.6 square metres (…
$2,996
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 4
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Riverview Loft Style 1 Bedroom Apartment to Rent i…
$442,161
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This newly refurbished ground floor duplex apartme…
$7,613
в месяц
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 4 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 5
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This stunning brand new 4-bedroom apartment in Wem…
$4,952
в месяц
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 4 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 313 м²
Этаж 2/6
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This fully furnished four-bedroom apartment is loc…
$55,636
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 6/6
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Luxury Serviced 2 Bed Penthouse Apartment with ter…
$8,609
в месяц
Оставить заявку

Типы недвижимости в Большом Лондоне

квартиры-студии