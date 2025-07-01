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Дома с бассейном в Большом Лондоне, Великобритания

Лондон
4
Enfield
8
1 объект найдено
Дом 4 спальни в Лондон, Великобритания
Дом 4 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 386 м²
Эта четырехкомнатная квартира площадью 2320 квадратных футов (215,5 м2) обеспечивает беспрец…
$7,25 млн
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Параметры недвижимости в Большом Лондоне, Великобритания

с садом
Недорогая
Элитная
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