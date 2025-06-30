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Дома с садом в Большом Лондоне, Великобритания

Лондон
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Enfield
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12 объектов найдено
Дом 4 спальни в Лондон, Великобритания
Дом 4 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 452 м²
Откройте для себя воплощение роскошной жизни с этими изысканными таунхаусами с 4 спальнями в…
$7,38 млн
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Дом 4 спальни в Лондон, Великобритания
Дом 4 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 386 м²
Эта четырехкомнатная квартира площадью 2320 квадратных футов (215,5 м2) обеспечивает беспрец…
$7,20 млн
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Дом 5 спален в Enfield, Великобритания
Дом 5 спален
Enfield, Великобритания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Расположенные в престижном историческом анклаве, эти роскошные дома предлагают бесшовное соч…
$2,65 млн
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Enfield, Великобритания
Дом 3 спальни
Enfield, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Расположенные в престижных и исторических местах, эти королевские дома предлагают исключител…
$2,26 млн
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Дом 4 спальни в Enfield, Великобритания
Дом 4 спальни
Enfield, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Расположенные в мирном анклаве, эти современные таунхаусы предлагают свежий взгляд на соврем…
$2,44 млн
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Дом 4 спальни в Enfield, Великобритания
Дом 4 спальни
Enfield, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Расположенные в самом сердце Энфилда, эти элегантные дома с 2 до 5 спальнями предлагают идеа…
$2,14 млн
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Дом 4 спальни в Enfield, Великобритания
Дом 4 спальни
Enfield, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Расположенные в историческом и мирном анклаве, эти роскошные дома предлагают идеальное сочет…
$2,47 млн
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Дом 4 спальни в Лондон, Великобритания
Дом 4 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Эти эксклюзивные таунхаусы в Гринвиче предлагают исключительную возможность для тех, кто ище…
$1,82 млн
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Дом 5 спален в Enfield, Великобритания
Дом 5 спален
Enfield, Великобритания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Расположенные в престижном историческом анклаве, эти элегантные дома предлагают идеальное со…
$2,54 млн
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Дом 4 спальни в Enfield, Великобритания
Дом 4 спальни
Enfield, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Расположенные в престижном районе Энфилда, эти роскошные дома с 2, 3, 4 и 5 спальнями предла…
$2,54 млн
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Дом 4 спальни в Enfield, Великобритания
Дом 4 спальни
Enfield, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Эти современные семейные дома расположены в историческом месте, окруженном стеной, датируемо…
$2,33 млн
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Дом 4 спальни в Лондон, Великобритания
Дом 4 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Эти ограниченные 4-комнатные таунхаусы в Гринвиче предлагают эксклюзивную возможность владет…
$1,68 млн
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Параметры недвижимости в Большом Лондоне, Великобритания

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