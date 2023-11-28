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Дома в Большой Лондон, Великобритания

11 объектов найдено
Дом в Лондон, Великобритания
Дом
Лондон, Великобритания
Площадь 1 448 м²
Великобритания г.Лондон, Фулхэм Превосходный особняк в районе Фулхэм …
€27,23 млн
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Дом с подвалом, с сауной в Лондон, Великобритания
Дом с подвалом, с сауной
Лондон, Великобритания
Площадь 1 841 м²
Великобритания г.Лондон, N2 Шикарный особняк рядом с гольф клубом …
€43,57 млн
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Дом с лифтом, с сауной в Лондон, Великобритания
Дом с лифтом, с сауной
Лондон, Великобритания
Площадь 1 492 м²
Великобритания г.Лондон, Хэмпстед Шикарный особняк в престижном районе …
€32,68 млн
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Дом 36 комнат с сауной в Лондон, Великобритания
Дом 36 комнат с сауной
Лондон, Великобритания
Комнаты 36
Площадь 2 508 м²
Великобритания г.Лондон, N2 Потрясающий особняк с парком 1 га …
€42,30 млн
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Дом с лифтом, с двором, с садом в Лондон, Великобритания
Дом с лифтом, с двором, с садом
Лондон, Великобритания
Площадь 1 532 м²
Великобритания г.Лондон, Mayfair Особняк-люкс с внутренним двориком …
€89,86 млн
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Дом с лифтом, с подвалом, с баней в Лондон, Великобритания
Дом с лифтом, с подвалом, с баней
Лондон, Великобритания
Площадь 474 м²
Великобритания г.Лондон, Belgravia Прекрасный дом в Белгравии …
€25,45 млн
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Дом с лифтом, с подвалом, с видеонаблюдением в Лондон, Великобритания
Дом с лифтом, с подвалом, с видеонаблюдением
Лондон, Великобритания
Площадь 2 000 м²
Великобритания г.Лондон Saint John's Wood Шикарный особняк рядо…
€84,87 млн
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Дом в Лондон, Великобритания
Дом
Лондон, Великобритания
Площадь 381 м²
Великобритания г.Лондон, SW3 Шикарный дом рядом с Harrods …
€13,97 млн
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Дом с лифтом, с сауной в Лондон, Великобритания
Дом с лифтом, с сауной
Лондон, Великобритания
Площадь 1 241 м²
Великобритания г.Лондон, W2 Роскошный дом рядом с Гайд-парком …
€63,23 млн
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Таунхаус с лифтом, с двором, с подвалом в Лондон, Великобритания
Таунхаус с лифтом, с двором, с подвалом
Лондон, Великобритания
Площадь 358 м²
Великобритания г.Лондон, W1J, City of Westminster Таунхаус с внутренни…
€13,59 млн
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Таунхаус с лифтом в Лондон, Великобритания
Таунхаус с лифтом
Лондон, Великобритания
Площадь 446 м²
Великобритания г.Лондон, W8 Таунхаус рядом с Голландским Парком …
€9,48 млн
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Параметры недвижимости в Большой Лондон, Великобритания

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