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Дома в Большом Лондоне, Великобритания

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17 объектов найдено
Дом 4 спальни в Лондон, Великобритания
Дом 4 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 452 м²
Discover the epitome of luxury living with these exquisite 4-bedroom townhouses in Fulham. N…
$7,34 млн
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Дом 4 спальни в Туикнем, Великобритания
Дом 4 спальни
Туикнем, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Elegant 4 Bedroom Mews House in Twickenham, London - Off-Plan Opportunity Discover the perf…
$1,71 млн
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Дом 4 спальни в Лондон, Великобритания
Дом 4 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
These exclusive townhouses in Greenwich offer an exceptional opportunity for those seeking m…
$1,81 млн
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Дом 4 спальни в Enfield, Великобритания
Дом 4 спальни
Enfield, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 221 м²
This remarkable 4-bedroom freehold mews home offers a rare chance to live within one of Lond…
$3,43 млн
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Дом 4 спальни в Лондон, Великобритания
Дом 4 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
These limited 4-bedroom townhouses in Greenwich offer an exclusive opportunity to own a cont…
$1,67 млн
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Дом 3 спальни в Enfield, Великобритания
Дом 3 спальни
Enfield, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Step into timeless elegance with this remarkable 3-bedroom, 3-bathroom mews-style residence …
$2,17 млн
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TekceTekce
Дом 5 спален в Enfield, Великобритания
Дом 5 спален
Enfield, Великобритания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 174 м²
This stunning freehold 5-bedroom semi-detached home is set within the highly sought-after Tr…
$2,33 млн
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Дом 5 спален в Enfield, Великобритания
Дом 5 спален
Enfield, Великобритания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Experience refined countryside living in this stunning 5-bedroom, 3-bathroom terraced home n…
$2,55 млн
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Дом 4 спальни в Enfield, Великобритания
Дом 4 спальни
Enfield, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 221 м²
Houses for sale in Enfield are attracting strong interest from families, professionals, and …
$3,42 млн
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Дом 3 спальни в Southall, Великобритания
Дом 3 спальни
Southall, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Discover an exclusive collection of 3-bedroom townhouses for sale in Southall, offering over…
$1,15 млн
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Дом 4 спальни в Enfield, Великобритания
Дом 4 спальни
Enfield, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
This stunning freehold 4-bedroom semi-detached family home offers 1,768 sq. ft. of thoughtfu…
$1,99 млн
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Дом 3 спальни в Enfield, Великобритания
Дом 3 спальни
Enfield, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Step into a world of historic elegance with this 3-bedroom, 3-bathroom mews home for sale in…
$1,96 млн
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Дом 4 спальни в Enfield, Великобритания
Дом 4 спальни
Enfield, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
London - Trent Park, set within a historic and peaceful enclave, these luxurious homes offer…
$2,13 млн
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Дом 4 спальни в Лондон, Великобритания
Дом 4 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 386 м²
This 2,320 sq ft (215.5 m2) four-bedroom apartment, delivers an unparalleled living experien…
$7,16 млн
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Дом 4 спальни в Enfield, Великобритания
Дом 4 спальни
Enfield, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 182 м²
Discover the perfect balance of elegance and practicality in this beautifully designed 4-bed…
$2,27 млн
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Дом 5 спален в Enfield, Великобритания
Дом 5 спален
Enfield, Великобритания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
This stunning freehold 5-bedroom terrace home in Trent Park perfectly blends contemporary de…
$2,27 млн
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Таунхаус 5 комнат в Лондон, Великобритания
Таунхаус 5 комнат
Лондон, Великобритания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
This stunning 4-bedroom, 3-bathroom freehold townhouse offers an exceptional family home wit…
$1,50 млн
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Параметры недвижимости в Большом Лондоне, Великобритания

с садом
с бассейном
Недорогая
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