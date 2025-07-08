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Жильё в Gorleston on Sea, Великобритания

2 объекта найдено
Квартира 5 спален в Грейт-Ярмут, Великобритания
Квартира 5 спален
Грейт-Ярмут, Великобритания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 284 м²
Мы рады представить две самые исключительные башни, расположенные вдоль реки Темзы, которые …
$11,38 млн
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Квартира 4 спальни в Грейт-Ярмут, Великобритания
Квартира 4 спальни
Грейт-Ярмут, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 269 м²
Мы рады представить две из самых престижных башен в рамках проекта Luxury в Лондоне. Эти иск…
$9,59 млн
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