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  3. Новая элитная резиденция Bvlgary Lighthouse Residences с бассейном и яхт-клубом, Jumeirah Bay, Дубай, ОАЭ

Новая элитная резиденция Bvlgary Lighthouse Residences с бассейном и яхт-клубом, Jumeirah Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€34,17 млн
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О комплексе

Предлагаются элитные пентхаусы с просторными балконами, собственными бассейнами и панорамными видами на море.

Резиденция располагает инфинити-бассейном с большой зоной отдыха, яхт-клубом и причалом на 46 лодок, рестораном и баром, детским клубом, садами, консьерж-сервисом, зоной для мероприятий.

Окончание строительства - 2027 год.

Расположение и объекты поблизости
  • Дубай Молл - 4,8 км
  • Бурдж Халифа - 4,3 км
  • Дубайский международный финансовый центр - 4,6 км
  • Бизнес Бэй - 3,3 км
  • Международный аэропорт Дубай - 14 км
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая элитная резиденция Bvlgary Lighthouse Residences с бассейном и яхт-клубом, Jumeirah Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€34,17 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Дубай, ОАЭ
от
€369,400
Агентство: TRANIO
Проект находится в районе Damac Hills 2. Комплекс включает виллы и таунхаусы с 3-6 спальнями. За безопасность можно быть спокойным, есть круглосуточная система видеонаблюдения. Также есть парковочные места для всех жителей комплекса. Удобства и оснащение в доме На территории находится: современная гимназия, рынок, детский сад и школа, детский аквапарк, кафе, закусочная. Преимущества При покупке виллы или таунхауса можно рассчитывать на рентабельность инвестиций в размере от 5% до 5,7% в зависимости от купленного типа недвижимости. Расположение и объекты поблизости Рядом есть озера для рыбалки и катания на лодке, пляж, парк, спортивные площадки, бассейны, кинотеатры, рестораны, которые также доступны и жителям комплекса. Здесь, в районе Damac Hills 2, построен гольф-клуб Trump World Golf Club Dubai-18 Hole Golf Course. Поле, стандарта чемпионата, спроектировано звездой гольфа Тайгером Вудсом. Комплекс находится в непосредственной близости от автомагистрали Umm Suqeim, что позволяет легко добраться до любой части города. До Dubai International Airport дорога составит 50 минут. А от центра города комплекс находится в 25 минутах езды на машине. В 25 минутах езды расположены супермаркеты New Mart и Spinneys. А до гипермаркета Carrefour ехать 30 минут. Недалеко есть Medclinic Arabian Ranches. Здесь жители могут воспользоваться любыми медицинскими услугами. Также близко находится Mediclinic Parkview.
Жилой комплекс Элегантные виллы на берегу лагуны
Жилой комплекс Элегантные виллы на берегу лагуны
Дубай, ОАЭ
от
€4,06 млн
Площадь 739–932 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! The Sanctuary — новое закрытое сообщество премиум-класса от Ellington Properties. Виллы располагаются в непосредственной близости от центральной лагуны, которая станет одним из главных украшений нового проекта. Резиденции с продуманными планировками и элегантными интерьерами будут окружены пышной зеленью, а из панорамных окон открывается вид на живописные пейзажи сообщества или центральную лагуну. Выполненные в современном дизайне виллы гармонично сочетают элегантную эстетику, цветовые палитры и оригинальные текстуры, чтобы создавать ощущение уюта и спокойствия. Интерьеры выполнены с ориентацией на комфорт резидентов — используются брендированная техника и натуральные материалы: деревянный шпон, мрамор для столешниц и полов, камень в душевых и ванных комнатах. Инфраструктура: Резиденты The Sanctuary получат доступ к кристальной лагуне, которая идеально подходит для занятий водными видами спорта, включая каякинг, греблю на каноэ и пр. Все жители комплекса смогут воспользоваться удобствами клубного дома, игровыми площадками для детей, парками для выгула домашних животных, зонами для прогулок и пикников и мн. др. Расположение: Эксклюзивное сообщество The Sanctuary находится в новом активно застраиваемом районе MBR City, в непосредственной близости от Downtown Dubai и Business Bay. Благодаря легкому доступу к Al Ain Dubai Road отсюда можно быстро добраться до популярных достопримечательностей и ключевых объектов инфраструктуры эмирата. Жителям сообщества будет доступна масса развлечений на территории MBR City: F&B-заведения, торговые центры и спортивные объекты. Здесь даже оборудована собственная монорельсовая сеть, которая соединяет район с двумя международными аэропортами Дубая. На поездку до популярных Meydan Racecourse, Meydan Bridge и Meydan One Mall потребуется не более 15 минут. А всемирно известные достопримечательности Downtown Dubai находятся менее чем в получасе езды от The Sanctuary. В этом районе расположены не только многочисленные культурные объекты — Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera и Dubai Fountain — но и разнообразные брендовые бутики, большое количество салонов красоты, ресторанов и развлекательных центров. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости на сегодняшний день!
Жилой комплекс Majestique Residence
Жилой комплекс Majestique Residence
Дубай, ОАЭ
от
€145,069
Площадь 46–64 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вариант для инвестиций на сегодняшний день! - Рост рынка и экономики страны. - Налоги 0% и безопасность. Весь доход от сдачи в аренду или продажи - ваш! - Поможем приобрести недвижимое имущество лично и удаленно. - Только опытные брокеры, которые смогут найти выгодный объект под любые средства. - Постоянная прибыль в валюте за счет аренды без необходимости нахождения на территории страны. - Помощь в получении визы резидента и открытии счетов, компаний. - Предоставление беспроцентной рассрочки до 3-5 лет для резидентов. - Помощь в перепродажи имущества и получения дохода. Современные апартаменты Majestique Residence в районе Dubai South! Инфраструктура проекта предусматривает: бассейн на крыше, стильное лобби, просторные балконы, современный тренажерный зал, а также рядом автобусная остановка, которая позволит без проблем добраться в любую точку города. Комплекс спроектирован с роскошными удобствами для жизни, благодаря центральному месторасположению имеет легкий доступ к разнообразным развлечениям. План оплаты: 30% - первоначальный взнос 60% - на стадии строительства 10% - по завершении Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
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