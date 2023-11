Новая элитная резиденция Bvlgary Lighthouse Residences с бассейном и яхт-клубом, Jumeirah Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €4,06 млн

739–932 м² 2

Сдача в: 2025

The Sanctuary — новое закрытое сообщество премиум-класса от Ellington Properties. Виллы располагаются в непосредственной близости от центральной лагуны, которая станет одним из главных украшений нового проекта. Резиденции с продуманными планировками и элегантными интерьерами будут окружены пышной зеленью, а из панорамных окон открывается вид на живописные пейзажи сообщества или центральную лагуну. Выполненные в современном дизайне виллы гармонично сочетают элегантную эстетику, цветовые палитры и оригинальные текстуры, чтобы создавать ощущение уюта и спокойствия. Интерьеры выполнены с ориентацией на комфорт резидентов — используются брендированная техника и натуральные материалы: деревянный шпон, мрамор для столешниц и полов, камень в душевых и ванных комнатах. Инфраструктура: Резиденты The Sanctuary получат доступ к кристальной лагуне, которая идеально подходит для занятий водными видами спорта, включая каякинг, греблю на каноэ и пр. Все жители комплекса смогут воспользоваться удобствами клубного дома, игровыми площадками для детей, парками для выгула домашних животных, зонами для прогулок и пикников и мн. др. Расположение: Эксклюзивное сообщество The Sanctuary находится в новом активно застраиваемом районе MBR City, в непосредственной близости от Downtown Dubai и Business Bay. Благодаря легкому доступу к Al Ain Dubai Road отсюда можно быстро добраться до популярных достопримечательностей и ключевых объектов инфраструктуры эмирата. Жителям сообщества будет доступна масса развлечений на территории MBR City: F&B-заведения, торговые центры и спортивные объекты. Здесь даже оборудована собственная монорельсовая сеть, которая соединяет район с двумя международными аэропортами Дубая. На поездку до популярных Meydan Racecourse, Meydan Bridge и Meydan One Mall потребуется не более 15 минут. А всемирно известные достопримечательности Downtown Dubai находятся менее чем в получасе езды от The Sanctuary. В этом районе расположены не только многочисленные культурные объекты — Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera и Dubai Fountain — но и разнообразные брендовые бутики, большое количество салонов красоты, ресторанов и развлекательных центров.